Шахрай збагатився на 67 тисяч за рахунок довірливого чоловіка

Потерпілий, повіривши телефонному шахраю, втратив з власного рахунку 67 тисяч гривень. Працівники поліції встановлюють особу зловмисника та закликають громадян не довіряти невідомим співрозмовникам.

Вчора до Сумського районного управління поліції, звернувся 52-річний чоловік із повідомленням про вчинення відносно нього шахрайських дій.

Потерпілий розповів, що йому на мобільний телефон надійшло повідомлення про необхідність обов’язкової сплати військового збору, а через декілька хвилин йому зателефонував невідомий. Співрозмовник повідомив, що для сплати цього збору, достатньо повідомити йому код, який надійшов у смс-повідомленні.

Нічого не підозрюючи, чоловік назвав персональні дані картки та код, а після розмови виявив, що з його банківського рахунку зникло 67 тисяч гривень.

За даним фактом у поліції відкрили кримінальне провадження за ст. 190 Кримінального кодексу України «Шахрайство».

Правоохоронці встановлюють осіб, причетних до злочину, та закликають громадян бути обачними під час виконання фінансових операцій та не довіряти незнайомцям, які випитують вашу конфіденційну інформацію.

Відділ комунікації поліції Сумської області