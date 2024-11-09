Шахрайка обіцяла «магічний захист» для військового, який уже загинув

Правоохоронці розпочали досудове розслідування щодо “ворожки”, яка через інтернет просила 21,5 тисячі гривень за магічний “захист” здоров’я та життя для військового, який насправді загинув торік.

Кримінальне провадження відкрили за замах на шахрайство, повідомили в поліції у відповідь на запит hromadske.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді штрафу, виправних робіт або обмеження волі.

Наприкінці жовтня журналісти hromadske опублікували матеріал про ворожку Марію, на яку натрапили в інтернеті.

До жінки звернулися з проханням зробити передбачення для військового. Для цього журналісти надіслали фото, ім’я та дату народження військового, який загинув у 2023 році.

За свої послуги ворожка Марія отримала 700 гривень і пообіцяла зробити розклад карт. Згодом жінка повідомила про те, що чоловік на фото нібито смертельно поранений і “має обмаль часу”.

Вона переконувала, що військовослужбовець потребує термінового магічного “захисту”, який коштує 44500 гривень. Водночас Марія пообіцяла знижку, яку зазвичай робить захисникам. З її урахуванням жінка оцінила свої послуги в 21500 грн.

Тоді журналісти звернулися до правоохоронців. // УП. Життя