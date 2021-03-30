Шахрайка видурила у подружжя тернополян гроші, залишивши взамін дешеву біжутерію

До співробітників поліції із заявою про шахрайство звернулася 67-річна тернополянка.



Потерпіла повідомила – чоловік привів до квартири жінку, яка назвалася їхньою родичкою з Донеччини і вони віддали їй 3400 гривень. З’ясувалося, тернополянина на вулиці перестріла незнайомка. Привіталася і запитала, чи пенсіонер не пам’ятає її. Чоловік гадав, що це родичка з Донеччини, перепитав, чи так, – жінка підтвердила.

Будучи впевненим, що зустрів рідню, тернополянин привів незнайомку до квартири, представив дружині і вже обоє вислуховували слізну історію донеччанки про те, що вона привезла до нашого міста на продаж рибу, податкова забрала машину з товаром і тепер їй потрібні гроші, аби відкупитися.

Пенсіонери погодилися допомогти – вийняли зі сховку 3400 гривень і передали зловмисниці. Та взамін залишила сережку із жовтого металу, сказавши, що це золото. Після того, як жінка пішла з квартири, подружжя зрозуміло – їх обдурили. // Діло