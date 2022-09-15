Шахрайка виманила у жительки Чортківського району кошти за оренду неіснуючої квартири

У шахрайську пастку потрапила 42-річна жителька Чортківського району. Жінка перерахувала незнайомці, яка обіцяла їй здати квартиру в Тернополі, майже 5 000 гривень.

Як розповіла потерпіла, на одному із сайтів вона знайшла оголошення про здачу квартири в центрі Тернополя. Зателефонувала жінці, яка виставила допис. Під час спілкування орендодавиця попросила перерахувати їй завдаток за житло. Потерпіла двічі перекинула гроші на номер мобільного телефону, який продиктувала їй шахрайка. Загальна сума – 4 950 гривень. Після цього аферистка вимкнула свій телефон і більше на зв’язок не виходила.

За даним фактом розпочато кримінальне провадження за статтею 190 (шахрайство) Кримінального кодексу України. Тривають оперативно-розшукові заходи для розкриття злочину.

Поліцейські застерігають: не перераховуйте гроші на банківські картки і на мобільні номери до перегляду житла і знайомства з його орендодавцем. Потрібно вимагати від господаря помешкання пред’явити документи. І не тільки власний паспорт з пропискою, а й документи, що підтверджують право власності на житло. При пошуку квартири краще скористатися послугами фірм з нерухомості.

Відділ комунікації поліції Тернопільської області