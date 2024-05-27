Шахрайка зі «служби безпеки банку» ошукала щонайменше трьох потерпілих

На Закарпатті поліція викрила зловмисницю, яка шахрайським способом ошукала щонайменше трьох громадян України — мешканок Хмельницької, Рівненської та Волинської областей. Поліцейські встановили, що 23-річна мешканка Сваляви виманила у потерпілих майже 135 тисяч гривень.

У ході досудового розслідування слідчі, за оперативного супроводу фахівців кіберполіції Закарпаття, з’ясували, що потенційних жертв закарпатка підшукувала через інтернет. Їм фігурантка телефонувала та представлялася представником служби безпеки банку.

Під час розмови жінка запевняла, що сторонні особи отримали доступ до рахунків потерпілих та повідомляла, що з метою попередження зняття коштів необхідно перерахувати їх на вказаний нею рахунок.

Встановлено, що для таких афер зловмисниця використовувала чужі банківські картки, з яких в подальшому виводила отримані грошові кошти.

Поліцейські зібрали доказову базу та вже повідомили 23-річній жительці Сваляви про підозру за ч. 2. ст. 190 Кримінального кодексу України. Наразі поліцейські встановлюють імовірних спільників зловмисниці та коло осіб, потерпілих від її протиправної діяльності. Слідство триває.

За скоєне закарпатці загрожує до 3 років позбавлення волі.

Поліція Закарпатської області