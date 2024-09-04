Шахрайку, яка намагалась заволодіти 6 мільйонами гривень за підробленим паспортом, покарали умовно

Голосіївський районний суд міста Києва визнав громадянку винною у шахрайстві, підробленні і використанні підробленого документа.

Про це повідомляє «Судовий репортер» із посиланням на вирок від 29 серпня.

9 червня 2022 року обвинувачена у супроводі чоловіка прийшла до відділення «Нової пошти» і звернулася в касу з отримання готівкових коштів за відправлені посилки «Нова Пей», прохаючи видати їй 6 мільйонів гривень. При собі жінка мала паспорт на чуже імʼя, в яке було вклеєне її фото.

Касир відповів, що в касі, нібито, немає потрібної суми коштів і сказав прийти наступного дня. У подальшому співробітники «Нової пошти» зателефонували справжній клієнтці і переконалися, що вона не замовляла видачу грошей. Наступного дня у відділення викликали поліцію, яка затримала шахраїв.

Як розповідали у суді співробітники «Нової пошти», обвинувачену супроводжував чоловік, який виглядав більш досвідченим у цих справах, вступав у діалоги, просив видати кошти і мав при собі сумку для грошей.

Серед іншого жінку звинувачували у пособництві у підробленні паспорта громадянина України і в тому, що в відділенні пошти вона підробила опитувальник клієнта. Вона вписала в опитувальник відомості, які отримала від спільника, а саме реєстраційний номер облікової картки платника податків, дату народження клієнтки, дані про запланований обсяг фінансових операцій, номери контактних телефонів та інше.

У судовому засіданні обвинувачена пояснювала, що працювала на одного чоловіка і продавала пиріжки. Роботодавець пообіцяв їй 50 тисяч грн за допомогу в отриманні коштів, які належать його знайомій. Сказав, що знайома перебуває за кордоном, самостійно не може забрати кошти, розповів, що необхідно робити і говорити. Щоб отримати кошти, необхідно було підробити паспорт на імʼя власника коштів, тому вони ходили до фотоательє, де обвинувачена сфотографувалась на паспорт. У суді також допитали працівницю фотоательє, яка підтвердила, що мала таких клієнтів.

У суді обвинувачена говорила, що не знала, що її спільник хоче привласнити чужі кошти, натомість вважала, що вони допомагають потерпілій. Але вину визнала, розкаялась і просила не позбавляти її волі. Повідомила, що має захворювання і потребує операції. На такі дії пішла через брак коштів та матеріальну залежність від співучасника, який на той час був її роботодавцем. Наразі усвідомила скоєне, зробила для себе висновки і обіцяє не повторювати такого в майбутньому.

Ця громадянка до кримінальної відповідальності притягується вперше, має захворювання: «Хронічна варикозна хвороба вен нижніх кінцівок. Виразкова форма з больовим синдромом. Хронічна гігантська виразка правої гомілки. Хронічна венозна недостатність С5(СЕАР). Вважається, що вона повністю визнала вину, розкаялась і сприяла слідству.

У підсумку суд визнав за можливе призначити їй 5 років позбавлення волі умовно, звільнивши від відбуття покарання з іспитовим строком 3 роки. Хоча прокурор наполягав на 5 роках реального увʼязнення.

Доля співучасника обвинуваченої наразі невідома. У вироку написано, що матеріали стосовно нього виділені в окреме провадження. У 2022-му їх затримали удвох і взяли під варту із визначенням застави. Жінка звільнилась під заставу в 242 тис.грн. Її спільник міг вийти із СІЗО, внісши 496 тисяч гривень.