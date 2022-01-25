Шахрайку, яка взяла $35 тисяч, обіцяючи вигаданого адвоката, відправили за ґрати на 3 роки

Солом’янський райсуд Києва визнав громадянку винною у шахрайстві у великих розмірах.

Про це повідомляє «Судовий репортер» із посиланням на вирок від 20 січня.

У 2011 році один прокурор потрапив у СІЗО через обвинувачення в кримінальній справі. Його дружина водила дитину в дитсадок і там познайомилась із жінкою, яка запропонувала їй послуги адвоката, котрий має досвід захисту в суді касаційної інстанції і допоможе її чоловіку вийти на волю. Послуги адвоката мали коштувати $5000. Водночас співрозмовниця переконала потерпілу дати їй ще $30 тисяч на вирішення родинних проблем — лікування батьків, погашення боргу за навчання дитини і для започаткування власного бізнесу в інтернеті.

Передача $35 тисяч відбулася в салоні авто біля Київського апеляційного суду на Солом’янській площі. У подальшому обіцяний адвокат не з’явився. Обвинувачена потім пояснювала, що адвокат не має змоги підключитися до справи, а бізнес не пішов, сказала, що кошти поверне, але не зробила цього.

У 2014-му чоловік потерпілої вийшов із СІЗО, бо справу проти нього закрили. Тоді сім’я звернулася із заявою в правоохоронні органи щодо заволодіння їх коштами.

У суді жінка вину не визнала. Вона стверджувала, що 30 тисяч доларів нібито передала адвокатові, який мав захищати чоловіка її знайомої в суді. Прізвище та ім’я цього адвоката вона не знає, пам’ятає тільки по-батькові.

Особа цього адвоката залишилась невідома. Обвинувачена на запитання суду не змогла повідомити ні анкетних даних адвоката, ні колегії де він працює. Відсутні будь-які докази, які б підтверджували передачу грошей цьому адвокатові.

Потерпіла спілкувалась із обвинуваченою і передавала гроші у присутності своєї сестри. Обидві вказують, що 30 тисяч доларів обвинувачена брала для розвитку власного бізнесу, а не для залучення адвоката. Суд сприймає цю версію, оскільки переконаний, що 30 тисяч доларів є занадто великою сумою для оплати послуг захисника в кримінальному провадженні.

Суд вирішив, що дії підсудної були умисними, вона скористалась нестабільним психічним станом потерпілої внаслідок арешту її чоловіка, розуміла, що потерпіла не відмовить їй у наданні коштів.

У 2012 році обвинувачена була офіційно безробітною і, заволодівши коштами, купила собі айфон, поїхала на 10 діб в Іспанію, а в 2015-му оформила візи для подорожі до Румунії на себе, чоловіка та доньку, оплачувала навчання доньки у закордонних навчальних закладах. Жінка майже нічого не зробила для повернення грошей потерпілим, віддавши за понад 9 років всього 16 тисяч гривень, що є занадто малою сумою, виходячи із загального боргу.

Така поведінка обвинуваченої свідчить про відсутність у неї бажання спокутувати вину, повернути потерпілим їх кошти, або іншим чином виправити становище. Тому суд вважає, що її виправлення без відбування покарання є неможливим, а тому призначив їй 3 роки позбавлення волі без звільнення з іспитовим строком.

Суд врахував відшкодування 16 тисяч гривень по курсу 8 гривень/долар, тобто як 2 тисячі доларів.

Відтак за вироком суду потерпілим мають стягнути ще 33 тисячі доларів і 100 тисяч гривень моральної шкоди.