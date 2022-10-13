Шахрайська схема із земельною ділянкою на суму майже ₴4 млн.: зловмиснику повідомлено про підозру

За процесуального керівництва Шевченківської окружної прокуратури м. Харкова повідомлено про підозру 41-річному мешканцю Харківської області за фактом шахрайства, вчиненого в особливо великих розмірах (ч. 4 ст. 190 КК України).

Досудовим розслідуванням встановлено, що у 2021 році 41-річний чоловік нібито отримав довіреність від жінки, яка є власницею земельної ділянки у Шевченківському районі м. Харкова. Відповідно до документа, жінка уповноважила чоловіка продати або обміняти за ціну та на умовах за його розсудом без будь-яких обмежень належну їй землю. Проте власниця жодних документів не підписувала та не передавала 41-річному чоловіку.

Згодом підозрюваний уклав договір купівлі-продажу вказаної земельної ділянки з третьою особою. Як наслідок, земля вибула з приватної власності жінки.

Своїми шахрайськими діями чоловік спричинив потерпілій матеріальну шкоду на суму майже 4 млн гривень.

Крім того, встановлено, що підозрюваний є директором підприємства та раніше вже був судимий за вчинення злочину проти власності.

У зв’язку з можливими подальшими шахрайськими діями, прокурор окружної прокуратури звернувся з клопотанням про арешт вказаної земельної ділянки, яке повністю задоволено суддею Дзержинського районного суду м. Харкова.

Досудове розслідування проводить СВ Харківського районного управління поліції №3 ГУНП в Харківській області.

Харківська обласна прокуратура