Шахрайські махінації із комунальною землею в столиці – в офісі садового товариства проведено обшук

Київською міською прокуратурою спільно з ГУ СБУ у м. Києві та Київській області у межах кримінального провадження, розпочатого за фактом незаконного продажу земельних ділянок комунальної власності, проведено обшук в офісі одного зі столичних садових товариств (ч. 4 ст. 190 КК України).

За даними слідства, посадові особи громадської організації садового товариства, не маючи жодних правовстановлюючих документів на землі, призначені під зелені насадження та громадські забудови, розділили її на ділянки та передавали за винагороду зацікавленим громадянам під забудову.

При цьому учасники злочинної схеми обіцяли покупцям земельних ділянок «допомогу» у подальшому вирішенні питання офіційної приватизації.

За попередньою інформацію, за такою схемою товариство незаконно відчужило десятки земельних ділянок комунальної форми власності.

Під час санкціонованого обшуку в офісі громадської організації правоохоронці вилучили землевпорядну документацію на протиправно виділені земельні ділянки та інші речові докази.

Наразі у межах кримінального провадження триває комплекс слідчих та процесуальних дій, спрямованих на фіксацію злочинної діяльності, встановлення усіх осіб, які до неї причетні, а також розміру завданих збитків.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України, особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Київська міська прокуратура