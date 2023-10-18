шахрайські схеми: столична поліція вкотре застерігає громадян бути пильними

Правоохоронці нагадують про найпоширеніші дії аферистів та як діяти у небезпечних ситуаціях.

1. «Цілителі» та «ворожки»: шахраї зупиняють людей посеред вулиці з пропозицією поворожити або вилікувати. Зазвичай вони пропонують зняти різного роду «порчі» та позбутися хвороб, за що в підсумку позбавляють жертву грошей та коштовностей.

Один з таких випадків трапився у Дарницькому районі. Зловмисниця під приводом нетрадиційного методу лікування виманила у жінки 1450 євро та 5000 гривень. Поліцейські оперативно затримали «знахарку», яка ошукала пенсіонерку та повідомили їй про підозру.

2.«Ваш родич потрапив у біду»: в таких випадках шахраї часто під виглядом працівника поліції або лікаря повідомляють громадянам, що їх близькі потрапили у лихо або їх затримала поліція і при цьому вимагають кошти для вирішення проблеми:

– якщо Вам телефонують з повідомленням про те, що ваші родичі чи знайомі потрапили у біду і вимагають кошти для вирішення проблеми, то не виконуйте вимог аферистів. Одразу ж з’ясуйте, де знаходиться близька людина, про яку йшлося в розмові та телефонуйте на спецлінію 102.

– в інших випадках шахраї представляються працівниками соціальних, комунальних служб, тож не впускайте до помешкання невідомих осіб. Вимагайте показати документи у таких відвідувачів ваших домівок. Завжди перевіряйте отриману від них інформацію. Аби впевнитись у реальності пропозицій непроханих гостей, необхідно телефонувати в ті організації, працівниками яких вони представляються.

3.«Банківський представник»: під приводом нібито працівника банківської установи намагаються отримати інформацію щодо Вашої картки (номер картки, пароль, CVV-код), аби привласнити Ваші кошти:

– якщо Вам зателефонували чи надіслали смс-повідомлення з проханням повідомити свій пароль чи активізувати картку, за жодних обставин не повідомляйте ці дані незнайомцям. Зателефонуйте на офіційну гарячу лінію банку для уточнення інформації.

Злочин за такою схемою розкрили працівники Дарницького управління поліції. Чоловіка та жінку затримали у Харкові. Спільники дізнавалися особисті дані кредитних карток потерпілих та за допомогою електронних карток-клонів ошукували довірливих громадян. Шахраям з банківськими картками поліцейські повідомили про підозру. Фігурантам загрожує до восьми років позбавлення волі.

Також поліцейські нагадують, що аферисти для злочинних схем користуються месенджерами Viber, WhatsApp, Telegram. Тож при спілкуванні за допомогою цих додатків із незнайомцями необхідно бути пильними і не надавати особисті дані для «перевірки» або фото документів.

Якщо ж ви все таки потрапили до шахрайської схеми та вас ошукали, одразу зверніться до найближчого відділення поліції або телефонуйте на спецлінію 102.

Відділ комунікації поліції Києва