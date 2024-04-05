Шахрайські схеми з чорнобильськими доплатами – на Житомирщині повідомлено про підозру 24 особам, яким безпідставно нараховано понад ₴1,5 млн.

За процесуального керівництва Житомирської обласної прокуратури 24 місцевим жителям повідомлено про підозру у заволодінні та пособництві у заволодінні чужим майном шляхом обману, за попередньою змовою групою осіб (ч. ч. 2, 4 ст.190 КК України).

За даними слідства, розробив механізм протиправного збагачення, з метою незаконного одержання чорнобильських доплат непрацюючим пенсіонерам, один із жителів Олевської ОТГ.

З цією метою, у листопаді 2022 року він придбав у селі Коростенського району, яке відноситься до радіоактивно забрудненої зони ЧАЕС, хату-пустку.

Набувши право власності на напівзруйновану непридатну для житла будівлю, за цією ж адресою зареєстрував місце проживання своє і дружини, хоча насправді там ніколи не проживав і такого наміру не мав.

Вже на підставі довідки про реєстрацію місця проживання звернувся до регіонального відділення Пенсійного фонду України для одержання доплат до пенсії як непрацюючому пенсіонеру, що нібито проживає у радіоактивно забрудненій зоні. Коли ж в установі відмовили – подав позовну заяву до суду з вимогою зобов’язати ПФУ здійснити такі виплати. Хоча усвідомлював, що не має на них права, ввів суд в оману.

Коли шахрайська схема спрацювала, і відповідні донарахування було здійснено, ділок вирішив підзаробити ще й на інших охочих.

Тільки протягом 2022-2024 років за відповідну плату він зареєстрував у цій же хаті-пустці більше двох десятків «пенсіонерів».

Одержавши статус мешканців забруднених територій, вони також у судовому порядку домоглися одержання виплат, хоча жодного права на них не мали.

За даними регіонального відділення Пенсійного фонду України, 24 підозрюваним безпідставно нараховано 1,5 млн грн пенсійних доплат, майже половину з яких вони встигли фактично отримати.

На разі тривають слідчі дії, встановлюється ймовірність одержання неправомірних виплат за аналогічною схемою іншими особами, адже з 2018 року встановлено «чорнобильські» доплати на підставі більше 45 тисяч судових рішень.

Злочин викрито Житомирською обласною прокуратурою спільно з ГУНП в області, за оперативного супроводу Управління стратегічних розслідувань в області ДСР Нацполіції України.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Житомирської обласної прокуратури