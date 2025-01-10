Шахрайську схему з продажу неіснуючих автомобілів ліквідували прикарпатські поліцейські

Поліцейські встановили понад 40 потерпілих, яких аферисти ошукали на понад 1 300 000 гривень. Також з’ясували роль кожного фігуранта організованої злочинної групи. Їх протиправну діяльність задокументували оперативні працівники управління Карного розшуку та слідчі Слідчого управління ГУНП в Івано-Франківській області.

Досудовим розслідуванням встановлено, що шахрайську схему з продажу неіснуючих автомобілів організувала 42-річна мешканка. До незаконного бізнесу вона залучила двох своїх знайомих – 42-річного мешканця та 44-річну мешканку Івано-Франківської ТГ.

З червня 2022 року фігуранти розміщували на торгівельних онлайн-платформах неправдиві оголошення про продаж транспортних засобів за нижчими від ринкових цін. Потенційним покупцям вони повідомляли, що автомобілі в ідеальному стані за кордоном, а для їх доставки, розмитнення та реєстрації необхідно перерахувати завдаток. Для переконливості надсилали потенційним клієнтам відеоогляди транспортних засобів та фотографії. Однак після отримання коштів «продавці» не виходили на зв’язок.

Учасники організованої злочинної групи виконували чітко визначені ролі. Чоловік розміщував неправдиві оголошення, організаторка спілкувалася з покупцями. Третя учасниця групи оформила банківські рахунки на підставних осіб, отримувала завдатки від клієнтів, і передавала ці гроші організаторці.

Упродовж року зловмисники ошукали понад 40 людей на суму понад 1 млн 300 тис. грн.

Поліцейські провели обшуки за місцями проживань аферистів. Вилучили автомобіль та частину грошей, отриманих злочинним шляхом.

Трьом учасникам організованої злочинної групи слідчі оголосили підозри за ч. 4. ст. 190 (Шахрайство) та ч. 3. ст. 209 (Легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом). За процесуального керівництва Івано-Франківської обласної прокуратури обвинувальний акт скеровано до суду.

Сектор комунікації поліції Івано-Франківщини