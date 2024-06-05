Шахрайським шляхом заволоділи ₴60 млн. вкладників — у Дніпрі повідомлено про підозру трьом експрацівникам банку

За процесуального керівництва Дніпропетровської обласної прокуратури повідомлено про підозру трьом експрацівникам однієї із банківських установ м. Дніпра.

Їм інкримінують шахрайство в особливо великих розмірах, використання підроблених документів та службове підроблення, вчинене у складі організованої групи (ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 28, ч. 1, 4 ст. 358, ч. 2 ст. 366 КК України).

За даними слідства, організатор групи – начальник відділення банку спільно з головним фахівцем та касиром налагодили шахрайську схему заволодіння грошовими коштами вкладників.

Шляхом обману та зловживання довірою вони пропонували клієнтам відкрити депозитні рахунки із завищеною відсотковою ставкою.

Використовуючи підроблені документи, підозрювані закривали банківські угоди від імені потерпілих і знімали готівку з їхніх рахунків. Коли клієнти цікавились станом рахунків, працівники банку надавали їм фіктивні довідки з наявністю коштів на них.

На даний час встановлена причетність підозрюваних до 114 епізодів шахрайства на загальну суму понад 60 млн грн.

Двом підозрюваним вже обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою.

Досудове розслідування здійснюють слідчі слідчого управління ГУНП в Дніпропетровській області, оперативний супровід – співробітники Управління стратегічних розслідувань в області ДСР Нацполіції України.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Офіс Генпрокурора