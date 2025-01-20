Шахрайства з криптовалютою в Telegram перевищили традиційні фішингові атаки

Кількість шахрайств із використанням шкідливого програмного забезпечення, націлених на криптоінвесторів у Telegram, різко зросла, перевищивши рівень традиційних фішингових атак.

Про це повідомила компанія з блокчейн-безпеки Scam Sniffer, пише The Block. За даними компанії, кількість таких атак зросла на 2000% у період із листопада 2024 року до січня 2025 року.

На відміну від звичних фішингових атак, що покладаються на підроблені вебсайти, нова хвиля шахрайств використовує більш витончені методи. Зловмисники проникають у легітимні криптоспільноти в Telegram, маскуючись під авторитетних учасників і надсилаючи на вигляд безпечні запрошення. Мета — обдурити користувачів через фальшиві процеси верифікації.

«Це не ваші типові шахрайства із “підключенням гаманця”», — пояснює Scam Sniffer. «Зловмисники розповсюджують складне шкідливе програмне забезпечення через фальшиві боти для верифікації, фейкові торгові групи, підроблені групи для отримання airdrop та “ексклюзивні” альфа-групи».

Як тільки жертва проходить фальшиву верифікацію, у її буфер обміну вбудовується шкідливий код, який завантажує шкідливе програмне забезпечення. Це дозволяє зловмисникам отримувати доступ до паролів, криптогаманців та даних браузера.

Експерти зазначають, що шахраї змінили тактику, оскільки криптокористувачі стали обачнішими щодо традиційних схем шахрайства. Завдяки Telegram, який широко використовується в криптоспільнотах, зловмисники значно розширюють охоплення.

«Пам’ятайте: жоден легітимний криптосервіс ніколи не попросить вас виконувати команди, встановлювати програмне забезпечення для верифікації або запускати скрипти з вашого буфера обміну», — застерігає Scam Sniffer.

Дані компанії Chainalysis підкреслюють масштаби загрози. Збитки від шахрайств і хакерських атак у сфері криптовалюти у 2024 році досягли $2,2 мільярда, що на 24% більше, ніж у попередньому році. Основна частина цих незаконних дій припадає на децентралізовані фінансові платформи (DeFi). Експерти закликають криптоінвесторів бути пильними, особливо на таких платформах, як Telegram.

Автор: Тарас Міщенко – Головний редактор Mezha.Media, має понад 15 років досвіду в IT-журналістиці, пише про нові технології та ґаджети