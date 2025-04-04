Шахрайство із комунальними землями на Буковині майже на ₴13 млн. – організатору схеми повідомлено про підозру

За процесуального керівництва прокурорів Чернівецької обласної прокуратури 44-річному громадянину повідомлено про підозру у заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчиненому повторно, за попередньою змовою групою осіб, в умовах воєнного стану, у великих та особливо великих розмірах та у незакінченому замаху на заволодіння чужим майном в особливо великих розмірах (ч. 4 ст. 190, ч. 5 ст. 190, ч. 3 ст. 15 ч. 5 ст. 190 КК України).

За даними слідства, підозрюваний організував шахрайську схему отримання прибутку від незаконного переоформлення комунальних земельних ділянок у приватну власність.

Встановлено, що чоловік обирав перспективні земельні ділянки поблизу важливих автошляхів чи таких, що мали потенціал для підприємницької діяльності, які не мали чітко визначених меж або реєстраційних прав, що полегшувало їх незаконне привласнення.

Використовуючи підроблені документи, підозрюваний та його спільники, особи яких наразі встановлюються, реєстрували ділянки на приватних осіб, які не знали про незаконність цих дій.

Внаслідок протиправної схеми з комунальної власності незаконно вибуло 6 земельних ділянок у Чернівецькому районі вартістю майже 13 млн грн.

Наразі встановлюються інші особи, причетні до злочину.

Підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення 6 млн грн застави. На вказані земельні накладено арешт.

Досудове розслідування здійснюють слідчі СУ ГУНП у Чернівецькій області за оперативного супроводу Управління стратегічних розслідувань та Управління СБУ в Чернівецькій області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Чернівецька обласна прокуратура