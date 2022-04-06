Шахрайство із відшкодуванням ПДВ на ₴856 тис. – завершено розслідування стосовно підприємця з Мукачева

Мукачівська окружна прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт щодо місцевого підприємця за фактами неодноразового підроблення офіційних документів та їх використання, а також шахрайства в особливо великих розмірах.

За даними слідства, чоловік нібито займався перевезенням вантажів. Однак, по факту не здійснюючи підприємницьку діяльність, намагався отримати бюджетне відшкодування податку на додану вартість. Для цього підробив ряд офіційних документів.

Так, протягом майже двох років підприємець щомісяця подавав до податкової інспекції декларації з ПДВ як документи про результати фінансово-господарської діяльності. При цьому в них містилися недостовірні дані про обсяги здійснення операцій із міжнародних перевезень вантажів, які підлягали оподаткуванню. Насправді ж такі перевезення не здійснювалися, а обвинувачений за весь цей час безпідставно заволодів 856 тис. грн бюджетних коштів.

Досудове розслідування здійснювали слідчі Мукачівського райуправління поліції. Обвинувальний акт скеровано на розгляд Мукачівського міськрайонного суду.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Закарпатської обласної прокуратури