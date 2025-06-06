Шахрайство із землями регіонального ландшафтного парку на Полтавщині – судитимуть учасників ОЗГ

Прокурори Полтавської обласної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт стосовно трьох учасників організованої групи.

Їм інкримінують шахрайство в особливо великих розмірах та використання завідомо підроблених офіційних документів, вчинені організованою групою, а також незакінчений замах на шахрайство в особливо великих розмірах та використання завідомо підроблених офіційних документів, вчинені за попередньою змовою групою осіб (ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 28 ч. 4 ст. 358, ч. 3 ст. 15 ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 28 ч. 4 ст. 358 КК України).

Очолював групу колишній радник ексміського голови одного з населених пунктів Полтавщини. До складу групи він залучив колишнього начальника відділу органу місцевого самоврядування та свою доньку – директора товариства.

За даними слідства, учасники групи, маючи копії документів із персональними даними 52 осіб, які не використали своє право на безоплатне отримання землі, обманом заволоділи 29 земельними ділянками регіонального ландшафтного парку загальною площею 58 га, спричинивши територіальній громаді збитки на суму понад 4,8 млн гривень.

Окрім цього, організатор групи та ексначальник відділу органу місцевого самоврядування намагалися протиправно вилучити з комунальної власності громади 23 земельних ділянки вартістю 2,5 млн гривень. Проте їм не вдалося внести відомості до відповідних державних реєстрів, оскільки з листопада 2022 року земельним законодавством визначено заборону на безоплатну передачу земель державної і комунальної власності у приватну під час дії воєнного стану.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні – ГУНП в Полтавській області, оперативний супровід – УСБУ в Полтавській області та УСР в Полтавській області ДСР Національної поліції України.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Полтавської обласної прокуратури