шахрайство на дровах: у кривому розі поліцейські викрили місцевих жителів, які ошукували людей

Фігуранти організували схему продажу дров за передоплатою. Оголошення з пропозицією розміщували у соцмережах. Щойно гроші надходили на їх рахунки, обривали всі зв’язки з покупцями.

Шахрайські дії зловмисників викрили співробітники Управління протидії кіберзлочинам в Дніпропетровській області, відділу кримінальної поліції Криворізького районного управління поліції за участі Криворізької центральної окружної прокуратури.

18 жовтня за силової підтримки працівників полку поліції особливого призначення за місцем мешкання одного з фігурантів та в його автомобілі відбулися санкціоновані обшуки. За результатом слідчих заходів поліцейські вилучили мобільні телефони та банківські картки. Чоловіку вручили повідомлення про підозру за ч. 3 ст. 190 Кримінального кодексу України (шахрайство). Наразі судом вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Вилучені мобільні телефони направлені на експертизу, а поліцейські вживають заходи для встановлення всіх обставин злочину та встановлення всіх причетних осіб. Слідчі дії тривають.

Відділ комунікації поліції Дніпропетровської області