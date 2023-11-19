Шахрайство під виглядом благодійної допомоги: поліцейські Нікопольщини викрили зловмисника

Чоловік через фейкову сторінку у соцмережі розміщував оголошення про терміновий збір коштів.

Аферист знаходив фото хворих у мережі інтернет і копіював їх на свою сторінку з проханням про допомогу. При цьому зловмисник вказував власні банківські реквізити. Коли на картку надходили гроші, фігурант витрачав їх на власні потреби.

Дії шахрая викрили правоохоронці ВП№3 Нікопольського районного управління поліції. Зловмисником виявився 29-річний мешканець Томаківської селищної громади.

16 листопада слідчі повідомили чоловіку про підозру за трьома фактами ст. 190 (шахрайство) Кримінального кодексу України. Наразі перевіряється його причетність до інших майнових злочинів.

Просимо громадян бути уважними, довіряти лише офіційним джерелам інформації або людям, яких ви особисто знаєте.

Відділ комунікації поліції Дніпропетровської області

за матеріалами Нікопольського РУП