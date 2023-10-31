Шахрайство під виглядом грошової допомоги: у Первомайську зловмисники ошукали жінку більше ніж на ₴25 000

30 жовтня до Первомайського районного відділу поліції звернулась місцева мешканка з повідомленням про те, що її ошукали шахраї і вона втратила свої кошти.

Зі слів 34-річної заявниці, у соціальній мережі натрапила на оголошення про виплату фінансової допомоги. Для заповнення заявки жінка перейшла на вказаний сайт та ввела там дані своєї банківської картки. Через деякий час із її рахунку були списані 25 тисяч 317 гривень.

За вказаним фактом слідчі райуправління розпочали кримінальне провадження за ч. 4 ст. 190 Кримінального кодексу України «Шахрайство». Санкція статті передбачає позбавлення волі до восьми років.

Шановні громадяни! Поліцейські нагадують, щоб не стати жертвою шахраїв, дотримуйтесь простих правил:

– беріть інформацію, особливо з приводу фінансових виплат, лише з офіційних джерел;

– не вводьте свої особисті дані банківських платіжних карток на незнайомих вебсайтах;

– не переходьте за сумнівними посиланнями;

– перевіряйте чи існують такі організації, від імені яких вам надсилають листи про можливість отримання грошової допомоги.

Якщо ж ви все-таки стали жертвою зловмисників, негайно телефонуйте на спецлінію 102.

Первомайський районний відділ поліції