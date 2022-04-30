Шахрайство та втеча з-під варти: в Івано-Франківську судитимуть чоловіка, який виманював у людей гроші

Окружна прокуратура міста Івано-Франківська скерувала до суду обвинувальний акт стосовно 37-річного мешканця Львівщини за шахрайство та втечу з-під варти ( ч.2 ст. 190, ч.2 ст.15 ч.3ст. 190, ч.1 ст. 393 КК України).

За даними слідства, правопорушник, маючи не зняту судимість, у вересні 2021 року шахрайським способом заволодів коштами шести жінок в Івано-Франківську. Він телефонував до потерпілих та, представляючись працівником поліції, повідомляв про те, що їх родичі чи онуки вчинили дорожньо-транспортну пригоду, і вимагав кошти за не притягнення до відповідальності.

Ошукані – здебільшого жінки похилого віку, яких він вводив в оману та забирав всі заощадження.

Зокрема, він виманив у 87-річної жінки 22 000 гривень, незважаючи на те, що вона повідомила, що самостійно не зможе спуститись сходами для передачі коштів.

Загалом правопорушник привласнив понад 165 000 гривень потерпілих.

30.12.2021 року він був доставлений до Івано-Франківського міського суду для продовження запобіжного заходу за підозрою у шахрайстві за вказаними вказаними фактами. Після ухвалення судом рішення про продовження запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, він зник.

Прикарпатські правоохоронці розшукали та затримали його у Львові.

Івано-Франківська обласна прокуратура