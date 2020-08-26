Шахрайство, ухилення від служби, надання хабара – судитимуть двох військовослужбовиць із Львівщини

Слідчі територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові, завершили досудове розслідування відносно двох військовослужбовиць однієї з військових частин, дислокованої на території Львівської області, в ухиленні від військової служби, наданні неправомірної вигоди, а також заволодінні військовим майном шляхом шахрайства (ч. 1 ст. 369, ч. 3 ст. 409, ч. 3 ст. 410 КК України).

Досудовим розслідуванням встановлено, що військовослужбовиці налагодили схему ухилення від проходження військової служби та привласнення шляхом шахрайства коштів, призначених для виплат грошового забезпечення учасникам бойових дій в зоні ООС.

За березень-серпень 2019 року вони отримали виплату в сумі 272 тисячі гривень, хоча у цей період не перебували в зоні проведення бойових дій на Сході України та військову службу не проходили.

Крім цього, до вказаної протиправної діяльності військові залучили командира батальйону та за сприяння в ухиленні від військової служби щомісяця надавали йому неправомірну вигоду, загальна сума якої становить 100 000 гривень.

У разі доведення вини підозрюваним загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 12 років.

Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні здійснює військова прокуратура Львівського гарнізону Західного регіону, оперативний супровід – Головне управління військової контррозвідки Служби безпеки України.

ДБР