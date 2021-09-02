Шахрайство з державними землями на ₴1,5 млн. — мешканцю Київщини повідомлено про підозру

Білоцерківською окружною прокуратурою повідомлено про підозру мешканцю Київщини у заволодінні шляхом обману грошовими коштами осіб та земельними ділянками державної форми власності (чч. 3, 4 ст.190 КК України).

Слідством встановлено, що чоловік отримав від двох громадян 500 тис грн за сприяння в оформленні права власності на земельні ділянки на території м. Біла Церква. На підставі підроблених рішень Білоцерківської міської ради Київської області, шахрай приватизував земельні ділянки площею 0,2га, що є власністю держави, чим спричинив збитків державі на суму понад 1,5 млн грн.

Досудове розслідування здійснюється слідчими Білоцерківського райуправління ГУ Нацполіції в Київській області.

Санкція статті передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк до 12 років.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню поки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Київська обласна прокуратура