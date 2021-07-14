Шахрайство з нерухомістю: прокуратура домоглася повернення квартири у власність Харківської міської територіальної громади

Постановою Харківського апеляційного суду задоволено апеляційну скаргу Шевченківської окружної прокуратури м. Харкова на рішення суду першої інстанції, визнано спадщину у вигляді квартири відумерлою та передано її у власність Харківської міської територіальної громади в особі Харківської міської ради.

За інформацією керівника окружної прокуратури Аміла Омарова, встановлено, що у 2018 році шахраї незаконно заволоділи документами вбитої місцевої жительки на квартиру по вул. Клочківській у м. Харкові та в подальшому, діючи від імені померлої жінки, заволоділи нерухомістю.

Встановлено, що потерпіла працювала вчителькою в одній з харківських загальноосвітніх шкіл, мешкала сама та не мала спадкоємців. Після її смерті зазначений договір купівлі-продажу був укладений від її імені. Разом з тим, відповідно до вимог чинного законодавства, квартира повинна була перейти у власність Харківської міської територіальної громади.

Завдяки послідовній позиції прокуратури постановою Харківського апеляційного суду від 07.07.2021 скасовано рішення Дзержинського районного суду м. Харкова від 15.02.2021 та прийнято нове рішення, яким задоволено позовні вимоги прокуратури.

З метою забезпечення передачі квартири у власність територіальної громади, на неї накладено арешт.

Довідково: Харківська обласна прокуратура здійснює процесуальне керівництво у кримінальних провадженнях за фактом шахрайства, вчиненого у великих розмірах (ч. 3 ст. 190 КК України) та за фактом незаконного заволодіння будь-яким способом паспортом або іншим важливим особистим документом (ч. 3 ст. 357 КК України).

Пресслужба Харківської обласної прокуратури