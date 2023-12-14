Шахрайство з обміном валют – прокурори відстояли справедливе покарання для киянина

За публічного обвинувачення прокурорів Львівської обласної прокуратури апеляційний суд залишив вирок суду першої інстанції без змін. Рішенням останнього 42-річного киянина визнано винним у шахрайстві (ч. 3 ст. 190 КК України).

Йому призначено покарання у виді 3 років позбавлення волі.

Прокурори в суді довели, що у вересні минулого року засуджений ошукав 36-річного мешканця Червонограда.

Напередодні чоловік орендував нежитлове приміщення із запасним виходом на одній із вулиць Львова. Дане приміщення він облаштував під виглядом пункту обміну іноземної валюти.

В той день, коли відкрився обмінник, прийшов клієнт із великою сумою грошей для обміну.

Фігурант взяв валюту і начебто пішов до сейфу в середину приміщення. Проте, заволодівши грошима потерпілого він втік через чорний вихід.

Таким чином засуджений протиправно заволодів грошовими коштами в сумі понад 9 000 Євро.

Суд погодився з доводами обласних прокурорів та залишив апеляційну скаргу сторони захисту без задоволення.

Відділ інформаційної політики Львівської обласної прокуратури