Шахрайство з пенсійними виплатами для переселенців на суму понад ₴220 тис. – судитимуть посадовця

Харківською обласною прокуратурою затверджено та направлено обвинувальний акт стосовно посадової особи Головного управління Пенсійного фонду України в Харківській області за фактом шахрайства, вчиненого шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки та за фактом несанкціонованого втручання в роботу автоматизованих систем, вчинених за попередньою змовою групою осіб (ч. 3 ст. 190, ч. 2 ст. 361 КК України).

Як повідомив начальник відділу обласної прокуратури Станіслав Пієв, досудовим розслідуванням встановлено, що у 2016 році чоловік, перебуваючи на посаді головного спеціаліста Пенсійного фонду України в Жовтневому районі м. Харкова, увійшов у змову зі своїм знайомим та співробітником одного з банків у м. Харкові для заволодіння бюджетними коштами, призначеними в якості виплат для внутрішньо переміщених осіб.

Для виконання злочинного плану, спеціаліст несанкціоновано втручався до бази даних, отримував інформацію про переселенців, стосовно яких призупинено пенсійні виплати та змінював ознаки «переселенець» на «переселенець з контрольованої території».

Таким чином, головний спеціаліст поновлював пенсійні виплати з Пенсійного фонду України на розрахункові рахунки внутрішньо переміщених осіб, незаконно відкритими в банку. В результаті чого на вказані рахунки безпідставно нараховувались грошові кошти, які спільник посадової особи знімав.

13 серпня 2021 року обвинувальний акт стосовно співробітника Головного управління Пенсійного Фонду України в Харківській області направлено до Дзержинського районного суду м. Харкова.

31 травня 2021 року співробітнику банку повідомлено про підозру за фактом незаконних дій з документами на переказ, платіжними картками та іншими засобами доступу до банківських рахунків, електронними грошима, обладнанням для їх виготовлення, вчинених за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 200 КК України).

Щодо іншого фігуранта вирішується питання про повідомлення про підозру.

Санкція статей передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до восьми років.

Досудове розслідування проводили слідчі слідчого управління ГУНП в Харківській області, оперативний супровід здійснювали співробітники Управління СБ України в Харківській області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Харківської обласної прокуратури