Шахрайство з продажем автівки та вимагання $5 тис. за відмову її придбання – у Житомирі двом «довічникам» повідомили про підозру

За процесуального керівництва Житомирської обласної прокуратури двом ув’язненим повідомлено про підозру у шахрайстві та вимаганні чужого майна з погрозою насильства над потерпілим в умовах воєнного стану (ч. 3 ст. 15 ч. 2 ст. 190, ч. 4 ст. 189 КК України).

Розслідуванням установлено, що злочини скоїли двоє осіб, які наразі відбувають довічне позбавлення волі в установі виконання покарань м. Житомира.

Так, 58-річний ув’язнений та його 32-річний спільник, з метою одержання незаконного прибутку розмістили оголошення про продаж іномарки у Києві, зазначивши контактний номер телефону. Хоча насправді ніякого авто не мали.

Спілкуючись із клієнтом, один з шахраїв назвався власником і пообіцяв надати вигідну знижку та швидке оформлення купівлі-продажу. Також запевнив, що забронює автівку за умови надання клієнтом своїх паспортних даних та сплати 3 тис грн завдатку, надіславши покупцю номер банківської картки.

Проте в останній момент чоловік засумнівався у реальності покупки та відмовився від будь-яких завчасних перерахунків коштів.

Тоді підозрювані за відмову придбати авто почали вимагати у потерпілого ще більшу суму – 5 тис. доларів США. Вони упродовж тривалого часу по телефону погрожували чоловіку позбавленням волі, знищенням майна, фізичною розправою над ним та його родичами. У розмовах наголошували, що перебувають у місцях позбавлення волі та мають вплив серед криміналітету. У разі невиконання їхніх вимог – направлять до нього знайомих, які виконають усі погрози.

Досудове розслідування проводить ГУНП в області.

Пресслужба Житомирської обласної прокуратури