Шахрайство з рахунками вкладників банків з місячним оборотом в $1 млн. – викрито фіктивний коллцентр на Одещині

Pа процесуального керівництва Одеської обласної прокуратури викрито 7 учасників злочинного угруповання за підозрою у шахрайстві з грошовими рахунками вкладників банків (ч. 4 ст. 190, ч.ч. 1, 2 ст. 255 КК України).

За даними слідства, учасники налагодили схему з перерахування коштів потерпілих на власні електронні гаманці або на рахунки підконтрольних осіб.

Діяльність фіктивного коллцентру організував мешканець Дніпра, який разом зі спільниками (адміністраторами, коучерами, бухгалтером та службою охорони) здійснював підбір персоналу, проводив спеціальні психологічні тренінги та навчання, прописував та опрацьовував сценарії шахрайських схем.

Члени групи після навчання та інструктажу, діючи за легендою, як працівники банківських установ, а іноді як працівники правоохоронних органів, використовуючи клієнтські бази даних Dark Net та психологічні методи впливу, отримували від клієнтів банків персональні відомості для проведення розрахункових операцій.

В орендованому угрупованням приміщенні, за вказівкою організатора, було створено та обладнано окремі структурні підрозділи – «служба безпеки», «адміністрація», а також «відділ холодників», «відділ клоузерів» та «кредитний відділ», які мали окремі приміщення, з необхідними меблями, комп’ютерним та технічним обладнанням, на якому встановлено необхідні комп’ютерні програми та SIP-телефонія.

Таким чином ошукували громадян України, Польщі, Білорусі, Молдови Російської Федерації. Приблизний щомісячний оборот складав біля 1 млн дол США.

Організатора та учасників злочинного угруповання затримано. Наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваним запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Операцію з викриття проведено прокурорами спільно зі слідчими слідчого управління Головного управління Нацполіції в Одеській області, за оперативного супроводу співробітників Управління стратегічних розслідувань в Одеській області ДСР Нацполіції України.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Офіс Генпрокурора