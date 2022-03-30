Шахрайство з житлом для переселенців – у Києві викрито учасників злочинної схеми

За процесуального керівництва прокурорів Київської міської прокуратури слідчими СУ ГУНП у м. Києві спільно з оперативним підрозділом Департаменту кіберполіції Національної поліції України викрито злочинну групу, учасники якої займалися шахрайством із житлом для вимушених переселенців (ч. 3 ст. 190 КК України).

Встановлено, що група зловмисників, у тому числі раніше судимі, розмістили на одному із популярних інтернет-ресурсів оголошення про нібито надання вимушеним переселенцям житла для заселення у приватних садибах, санаторіях на території Закарпатської області.

Використовуючи психоемоційний стан громадян, які через проведення бойових дій мусили залишити свої домівки та терміново шукали тимчасове житло, під час телефонної розмови шахраї просили надіслати їм на картковий рахунок передплату у розмірі від 2 до 15 тис. грн, після чого припиняли спілкування та обертали отримані кошти у готівку з подальшим розподіленням між членами групи.

На цей час встановлено 8 епізодів шахрайства, вчинених учасниками злочинної схеми.

Під час проведених обшуків у фігурантів кримінального провадження виявлено та вилучено картки, на які перераховувались кошти, а також засоби зв’язку.

Організатора злочинної схеми затримано правоохоронцями Закарпатської області на території м. Ужгород та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Вирішується питання щодо повідомлення про підозру іншим членам угрупування.

В межах слідства правоохоронці встановлюють причетність вказаних осіб до інших фактів шахрайства.

Примітка — відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Київська міська прокуратура