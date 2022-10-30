Шахрая, який заволодів 6 га землі на Київщині за підробленим рішенням суду, ув’язнили на 5 років

Броварський міськрайонний суд Київської області визнав чоловіка винним у шахрайстві.

Про це повідомляє «Судовий репортер» із посиланням на вирок від 21 вересня.

Восени 2017-го зловмисник подав держереєстратору підроблене рішення суду про поділ майна подружжя, набутого під час шлюбу. Насправді подібна справа ніколи не розглядалася і обвинувачений не був одружений із такою жінкою.

Відповідно до фейкового судового рішення, за чоловіком визнавалося право власності на дві земельні ділянки в Києво-Святошинському районі Київської області пощею 3,19 і 3,16 гектари із призначенням для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд. Держреєстратор повірила у справжність документа і провела реєстраційні дії.

У подальшому землю поділено на чотири ділянки з іншими кадастровими номерами і продано іншій особі. Внаслідок цього заподіяно матеріальної шкоди на 41,6 млн грн.

Продавець ділянок уклав із прокурором угоду про визнання винуватості у ниці злочинів, у тому числі використанні підробленого документа, шахрайстві і здійсненні правочину з майном, одержаним внаслідок злочинного діяння, що передувало його легалізації.

Угодою з прокурором громадянину передбачили 5 років тюремного покарання.

Суд врахував щире каяття і активне сприяння розкриттю злочинів. Чоловік раніше до кримінальної відповідальності не притягувався, за місцем проживання характеризується позитивно.

Під вартою обвинувачений утримується із 31 травня 2019 року і цей строк враховується у тривалість відбуття покарання.

Попереднім власником ділянок, які продав шахрай, був бізнесмен Марк Гінзбург. У вироку є інформація, що потерпілий подаваав цивільний позов про відшкодування в натурі шкоди, яка зподіяна злочином. Але суд залишив позов без розгляду, мотивуючи це тим, що пред’явлені вимоги начебто не стосуються обвинуваченого. Водночас роз’яснювалося, що потерпілий має право пред’явити позов в порядку цивільного судочинства.

За даними ЗМІ, на початку 2021-го 64-річний Гінзбург став віце-президентом футбольного клубу «Динамо» з питань інновацій. Основними сферами діяльності цього бізнесмена вважаються будівництво і ринок криптовалют.