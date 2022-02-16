Шахраї «допомогли позбутися боргів», позбавивши буковинку майже 50 тисяч гривень

Вчора, 14 лютого, на спецлінію «102» звернулася 23-річна жителька села Лукавці та повідомила, що невідома особа незаконно заволоділа її грошима у сумі майже 50 тисяч гривень. За цим фактом правоохоронці розпочали кримінальне провадження.

Опитавши заявницю, співробітники Вижницького районного відділу поліції встановили, що жінка в одній із соціальних мереж знайшла організацію, яка нібито допомагає громадянам позбутися боргів. Буковинка протягом певного періоду переписувалася з адміністраторами цієї онлайн-спільноти та мала намір за їх допомогою погасити свій кредит.

На прохання невідомих осіб жителька Вижницького району надіслала копії своїх документів та персональні дані банківської карти.

Отримавши цю інформацію, без відома жінки шахраї оформили на неї десять кредитних договорів на загальну суму 47 тисяч гривень.

За вказаним фактом дізнавачі поліції Вижницького районного відділу поліції внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 1 статті 190 (Шахрайство) Кримінального кодексу України.

Правоохоронці Буковини наголошують: щоб не стати жертвою шахраїв – дотримуйтеся основних правил онлайн-безпеки. А саме:

— ніколи й нікому не повідомляйте особисті дані (номер паспорта, індивідуальний податковий номер, паролі, секретні коди до карти та з SMS-повідомлень);

— якщо ви отримали повідомлення про якісь проблеми з банківським рахунком, зверніться безпосередньо у відділення банку або за номером служби підтримки фінансової установи;

— уважно читайте всі повідомлення від банку та звертайте увагу на мету операції.

У випадку виникнення сумніву щодо законності здійснення банківських операцій – телефонуйте на спецлінію «102».

Відділ комунікації поліції Чернівецької області