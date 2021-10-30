Шахраї надурили киянина на 90 тисяч гривень, який відправив посилку «Новою поштою»

Полтавські шахраї ошукали киянина на 90 тисяч гривень. Чоловік відправив вантаж Новою поштою, за який мав отримати гроші. На Новій пошті повідомили, що чоловік сам надав отримувачу всю необхідну інформацію. Невідомий прийшов з підробленими документами.

Житель міста Київ натрапив на полтавських шахраїв. Чоловік відправив коштовний металошукач на відділення Нової пошти у Полтаві. Продати пристрій хотів за 90 тисяч гривень. Отримувачем представився чоловік, на ім’я Олександр. Товар забрали, однак киянин грошей так і не отримав.

«Дослівно передаю вам, як він написав. Доброго дня, готовий організувати повну передоплату. Але за умови, що девайс хоча б приїде на відділення. Пропоную зробити наступним чином – відправку зробити на себе, отримати кошти, змінити отримувача на мене. Якісно упакувати, ну й оцінити у вісім тисяч гривень, аби не переплачувати», – розповів житель міста Київ Ігор Краснопольський.

Чоловік написав скаргу на Нову пошту. Й тепер сподівається отримати компенсацію від організації.

«Я не міг подумати, що на такій фірмі як Нова пошта може хтось прийти за підробними документами й отримати посилку на іншу людину. Це просто нереально. Безпека не працює. Люди прийшли й просто отримали за підробними документами», – додав Ігор Краснопольський.

Житель міста Київ відправку зробив 21 жовтня. Вже наступного дня посилку забрали з другого відділення Нової пошти, що у Полтаві.

На Новій пошті повідомили, що відправник сам надав всі дані шахраєві. Своє ім’я, прізвище та номер експрес накладної.

«І ще один нюанс, чому він сказав оголошена вартість вісім тисяч гривень. У такому випадку для отримання даного вантажу не потрібен був паспорт. Тому що до 15 тисяч ідентифікація може проводитися за будь-якими документами», – повідомив керівник відділу №2 Нової пошти Віталій Закутній.

Тож отримувач прийшов з підробленими документами й забрав посилку.

«Так, звичайно, клієнта, відправника я розумію. Він хотів піти на зустріч отримувачу, продати вантаж, отримати кошти. А зі сторони працівника відділення ніяких порушень умов видачі й умов надання послуг нами не було», – додав керівник відділу №2 Нової пошти Віталій Закутній.

«Якщо працівник відділення попросив пред’явити документ, йому цей документ пред’явили, то він подивився, що візуально люди схожі. То в нього немає обов’язку детально перевіряти, ідентифікувати. Стосовно майна, варто сказати, що людина самостійно оцінила його у вісім тисяч гривень, складно говорити про 90 тисяч. Тому на мою думку мало ймовірно, що йому вдасться притягнути до майнової відповідальності Нову пошту», – сказав юрист Тарас Захаров.

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У поліції кажуть, що розкривати шахрайство завжди складніше. Адже зловмисники намагаються заплутати всі сліди.

«Ця інформація проходила у нас по черговій частині. І наші працівники вже знають, що таке кримінальне провадження скоріш за все прибуде до нас на розслідування. Такий вид кримінальних правопорушень все ж має позитивну динаміку. Такі злочини розкривають не так часто, як інші правопорушення, але шанс завжди є», – повідомив інспектор з комунікації Полтавського районного управління поліції Василь Зуб.

Якщо шахрая затримають, потерпілий може звернутися із цивільним позовом до суду, аби стягнути втрачені кошти. А на Новій пошті повідомили, аби не потрапити на гачок шахраїв під час покупки-продажу варто користуватися послугою грошовий переказ. За таких умов отримувач може оглянути посилку, а вже потім оплатити її. // poltavske.tv