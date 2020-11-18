Шахраї намагалися заволодіти $500 тис., прикриваючись нібито знайомством з керівництвом ОГПУ

За процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора затримано двох мешканців Києва, які шляхом обману та зловживання довірою намагались заволодіти грошовими коштами особи у розмірі 500 тис доларів США (ч. 4 ст. 190 КК України).

За даними слідства, вони пообіцяли представнику іноземної компанії сприяти в активізації розслідування у кримінальному провадженні, в якому підприємство є потерпілим, а також відшкодуванні завданих збитків та притягненні винних до відповідальності. При цьому запевнили представника про нібито особисті зв’язки з керівництвом Офісу Генерального прокурора, що не відповідало дійсності.

Правоохоронці затримали їх під час одержання частини суми – 250 тис доларів США.

Наразі тривають слідчі дії, вирішується питання щодо повідомлення затриманим про підозру та обрання запобіжного заходу.

Викрито осіб прокурорами спільно зі слідчими Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань, за оперативного супроводу Головного управління по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю СБУ.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Офіс Генпрокурора