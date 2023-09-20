Шахраї ошукали мешканку Вознесенщини, яка купувала товар в інтернеті, на 21 тисячу гривень

19 вересня до відділення поліції № 1 Вознесенського райуправління звернулася мешканка Братської громади з повідомленням про те, що стала жертвою шахраїв.

Поліцейським жінка розповіла, що на одній з інтернет-платформ вона знайшла оголошення про продаж мотоблоку. Зв’язавшись із продавцем фейкового магазину за номером телефону, який був вказаний в оголошені, та виконавши всі умови для придбання товару, заявниця сплатила відразу всю вартість товару в сумі 21 тисяча гривень. Після чого продавець зник та товар жінці так і не надійшов.

За вказаним фактом дізнавачі розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 190 КК України «Шахрайство». Санкція статті передбачає покарання у вигляді обмеження волі на строк до трьох років.

Правоохоронці Вознесенщини закликають громадян бути пильними під час покупок в інтернеті, адже фейкові сайти інтернет-магазинів та розрахунок наперед нерідко використовуються шахраями. Найчастіше аферисти продають та купують популярні товари.

Аби не потрапити на гачок шахраїв під час онлайн-шопінгу, поліцейські радять:

-користуватися лише перевіреними сайтами;

-надавати перевагу післяплаті;

-не переходити за сторонніми посиланнями;

-крім цього, на сайті кіберполіції (https://cyberpolice.gov.ua/stopfraud/ ) в розділі «Стоп Фрауд» можна перевірити номер телефону, банківську картку і посилання на сумнівний сайт – можливо, шахраї вже є в базі кіберполіції.

Якщо ж ви або ваші рідні, близькі, друзі чи знайомі все-таки стали жертвами аферистів, негайно телефонуйте 102.

Вознесенське районне управління поліції