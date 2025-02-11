Шахраї ошукали жительку Тернополя на суму понад 206 000 гривень, обіцяючи онлайн-заробіток

Сучасні технології відкривають безліч можливостей для заробітку в інтернеті. Однак, разом із цим зростає й кількість шахрайських схем, від яких потерпають довірливі громадяни. Тернополянка стала жертвою аферистів, які обіцяли простий і швидкий заробіток онлайн.

Як з’ясували працівники поліції, жінка побачила оголошення в одному з месенджерів про легкий заробіток. Перейшовши за покликанням, вона вирішила заповнити заявку та дізнатися більше. Невдовзі з нею зв’язався нібито представник компанії, який запропонував виконувати прості завдання: ставити вподобайки на різних сайтах і акаунтах, переглядати відео. За кожну виконану дію обіцяли грошову нагороду.

Потерпіла погодилася і протягом місяця виконувала вказану роботу, отримуючи незначні суми. Згодом той самий «менеджер» запропонував ще більший заробіток, але за умовою, що вона повинна буде інвестувати свої власні кошти. Жінці пообіцяли повернення вкладу з відсотками. Вірячи в обіцянки, заявниця почала перераховувати свої заощадження на вказані банківські картки, сподіваючись на швидкий прибуток.

У результаті тернополянка втратила понад 206 000 гривень. Гроші, які вона перерахувала, шахраї забрали, а жодних виплат так і не отримала.

Слідчі поліції розпочали кримінальне провадження відповідно до ч. 3 ст. 190 (шахрайство) Кримінального кодексу України. Тривають оперативно-розшукові заходи.

Правоохоронці нагадують, що в інтернеті часто з’являються заманливі оголошення, які можуть виявитися пастками. Вкладаючи свої гроші в невідомі компанії, ви ризикуєте стати жертвою афери. Не довіряйте обіцянкам швидкого та безпечного заробітку онлайн. Пам’ятайте, що легальний заробіток не потребує великих фінансових вкладень або «секретних» методів.

Якщо ви потерпіли від шахраїв, телефонуйте на спецлінію 102. Для оперативного надання допомоги від працівників Департаменту кіберполіції Національної поліції України звертайтесь за номером 0 (800)50-51-70.

Відділ комунікації поліції Тернопільської області