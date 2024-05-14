Шахраї отримували дані банківських карток переселенців під приводом надання допомоги від міжнародних організацій

За процесуального керівництва Київської міської прокуратури скерованого до суду обвинувальний акт відносно трьох учасників організованої групи, які шляхом шахрайства знімали гроші з банківських карток переселенців, що хотіли отримати фінансову допомогу від міжнародних організацій чи держави.

Так, протягом липня 2022-2023 зловмисники із Запоріжжя створили в месенджері «Телеграм» акаунт начебто від одного з українських банків.

Пропонуючи внутрішньо переміщеним особам зареєструватись для отримання фінансової допомоги, від них отримували фінансовий номер телефону, який прив’язано до банківського рахунку, а також код доступу, який дозволяв керувати рахунком. Надалі, отримавши ці дані, з банківського рахунку потерпілого шахраї знімали усі гроші.

Таким чином учасники організованої групи ошукали 63 потерпілих, знявши з їх рахунків майже 400 тис. гривень.

Зловмисникам загрожує до 15 років позбавлення волі.

Київська міська прокуратура