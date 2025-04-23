Шахраї «перевіряли» чи не мають пенсіонери грошей «російського походження»

Шахраї «перевіряли» чи не мають пенсіонери грошей «російського походження»

Повідомлено про підозру учаснику шахрайської схеми, який ошукав киянку на 320 тис. гривень. Про це йдеться в повідомленні прес-служби Київської міської прокуратури.

За процесуального керівництва Солом’янської окружної прокуратури міста Києва повідомлено про підозру 56-річному киянину, який ошукав літню жінку під приводом перевірки її грошей (ч. 2 ст. 27, ч. 3 ст. 190 КК України).
Встановлено, що 76-річна жінка кілька місяців тому замовляла БАДи, втім не забрала замовлення на пошті. Тоді продавці дзвонили їй з погрозами заблокувати пенсійну картку, якщо не оплатить замовлення.
Згодом пенсіонерці почали дзвонити начебто співробітники СБУ з метою перевірити чи не працює вона та члени її родини на країну-агресора. Жінку опитали в телефонній розмові та повідомили про необхідність перевірити також її гроші. Мовляв, може це російські гроші.
Постраждала погодилася на «перевірку» грошей та передала заощадження у доларах та євро – майже 320 тис. гривень одному зі співучасників шахрайства, який представлявся працівником СБУ. Після «легалізації» усі гроші обіцяли повернути власниці. Втім, не повернули, а жінка звернулась до правоохоронних органів.

Встановлюються інші постраждалі, яких ошукали за цією ж схемою, а також спільники підозрюваного.

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