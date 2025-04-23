Шахраї «перевіряли» чи не мають пенсіонери грошей «російського походження»

Повідомлено про підозру учаснику шахрайської схеми, який ошукав киянку на 320 тис. гривень. Про це йдеться в повідомленні прес-служби Київської міської прокуратури.

За процесуального керівництва Солом’янської окружної прокуратури міста Києва повідомлено про підозру 56-річному киянину, який ошукав літню жінку під приводом перевірки її грошей (ч. 2 ст. 27, ч. 3 ст. 190 КК України).

Встановлено, що 76-річна жінка кілька місяців тому замовляла БАДи, втім не забрала замовлення на пошті. Тоді продавці дзвонили їй з погрозами заблокувати пенсійну картку, якщо не оплатить замовлення.

Згодом пенсіонерці почали дзвонити начебто співробітники СБУ з метою перевірити чи не працює вона та члени її родини на країну-агресора. Жінку опитали в телефонній розмові та повідомили про необхідність перевірити також її гроші. Мовляв, може це російські гроші.

Постраждала погодилася на «перевірку» грошей та передала заощадження у доларах та євро – майже 320 тис. гривень одному зі співучасників шахрайства, який представлявся працівником СБУ. Після «легалізації» усі гроші обіцяли повернути власниці. Втім, не повернули, а жінка звернулась до правоохоронних органів.