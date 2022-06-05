Шахраї під приводом купівлі товару виманили у жительки Тернополя 20 000 гривень

До співробітників Тернопільського районного управління поліції надійшло повідомлення від жительки обласного центру про те, що невідома особа шахрайським способом заволоділа її 20 000 гривень.

За словами потерпілої, вона продавала через інтернет автомобільні шини. До неї зателефонував покупець і попросив номер картки для оплати товару. Відтак незнайомець сказав, що не може перекинути гроші, бо потрібно збільшити ліміт на картці тернополянки. Жінка повірила і виконала усі поради зловмисника: перекинула 20 000 гривень на його картку, які він їй мав повернути. Проте після цієї транзакції покупець вимкнув свій телефон.

За даним фактом розпочато кримінальне провадження за статтею 190 (шахрайство) Кримінального кодексу України. Тривають оперативно-розшукові заходи для розкриття злочину.

Правоохоронці застерігають: проявляйте пильність при спілкуванні з незнайомцями по телефону і не здійснюйте будь-які операції з картками за їхніми вказівками. У жодному разі не перераховуйте гроші на рахунки невідомих вам осіб. Якщо ви підозрюєте, що спілкуєтесь з аферистами, завершуйте розмову та телефонуйте на гарячу лінію банківської установи та поліцію.

Відділ комунікації поліції Тернопільської області