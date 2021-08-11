Шахраї під виглядом представників компанії та банківських працівників ошукали двох мешканок Сєвєродонецька

Псевдобанківський працівник зателефонував мешканці Сєвєродонецька та повідомив, що з її банківської картки невідомі особи намагаються зняти гроші та для встановлення захисту рахунку, необхідно зайти у мобільний додаток банку та виконати його вказівки. Жінка погодилася та втратила 6 788 грн

— мешканці Сєвєродонецька електронною поштою надійшов лист з пропозицією стати акціонером брокерської компанії, після чого жінка перейшла за посиланням на сайт та зареєструвалася. Після реєстрації жінці зателефонував невідомий, який представився брокером та повідомив, що для того, аби стати інвестором компанії їй необхідно пройти навчання вартістю 7 250 грн. Жінка встановила мобільний додаток, де вказала реквізити карки та перерахувала вказану суму, після чого для отримання прибутку та сплати податку за нього, перерахувала ще 198 297 грн. Згодом сєвєродончанка зателефонувала на гарячу лінію НБУ, де їй повідомили, що її ошукали шахраї.

Що робити, якщо вам зателефонував працівник банку та повідомив про проблеми з карткою:

— не повідомляйте співрозмовнику пін-код, CVV та коди з повідомлень, це конфіденційна інформація

— завершіть розмову та зателефонуйте на офіційну гарячу лінію вашого банку, номер ви можете знайти на зворотному боці картки

У разі пропозицій від незнайомців, які пропонують роботу чи будь-які послуги:

— запам’ятайте, чесний роботодавець ніколи не попросить вносити будь-які внески за надання роботи, тож в жодному разі не перераховуйте гроші для подальшого працевлаштування, або сплати податку за прибуток

Відділ комунікації поліції Луганської області