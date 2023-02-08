Шахраї під виглядом іноземних партнерів пропонують отримати неіснуючі види допомоги

До поліції почастішали повідомлення про злочинні дії інтернет-шахраїв, метою яких є отримання доступу до особистих даних, банківських карток та іншої конфіденційної інформації громадян.

Шахраї використовують для досягнення своїх злочинних цілей штучно створені Телеграм канали. Зловмисники від імені єдиного порталу державних послуг розсилають повідомлення про надання соціальних виплат та доплат постраждалим у війні з посиланням на фішингові сайти.

Під час реєстрації на таких сайтах, громадяни надають зловмисникам свої персональні дані, що дає можливість шахраям викрадати кошти з рахунків.

Аби вберегтися від шахрайства дотримуйтеся правил поведінки в Інтернеті:

– не надавайте особисту інформацію у відповідь на електронні листи чи дзвінки та не проходьте процедуру авторизації. Офіційні установи не вимагають у громадян усіх даних за їх рахунками. У разі надходження підозрілого повідомлення про блокування картки чи інших операцій, зателефонуйте на офіційний номер call-центру вашої фінустанови та з’ясуйте ситуацію;

– ігноруйте та не переходьте за підозрілими посиланнями;

– не вводьте свої особисті дані та дані банківських платіжних карток на незнайомих вам ресурсах;

– перевіряйте домен, адже державні установи надсилають листи тільки з доменів gov.ua;

– уважно перевіряйте чи існують такі організації, від імені яких ви отримали повідомлення.

У разі виявлення шахрайських ресурсів просимо повідомляти про це до кіберполіції: [email protected]

Відділ комунікації поліції Вінницької області