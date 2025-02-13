Шахраї продали чужу службову квартиру на столичній Оболоні разом з її мешканцями

Оболонською окружною прокуратурою міста Києва скеровано до суду обвинувальні акти відносно двох киян, обвинувачених у пособництві шахрайству з квартирою з використанням підроблених документів (ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 190, ч. 4 ст. 358 КК України).

Встановлено, що квартира в Оболонському районі Києва була виділена райдержадміністрацією працівниці комунального підприємства як службове житло на основі ордера. Обвинувачені, дізнавшись, що на нерухомість не оформлено право власності, вирішили оформити її на себе, підробивши документи.

Вже з підробленими документами один зі співучасників, вдаючи власника квартири, намагався її продати. Оскільки у помешканні жили люди, покупцю під різними приводами переносили час її перегляду. Зрештою чоловік уклав угоду не оглянувши квартиру. Лише отримавши ключі, чоловік зрозумів, що придбав житло разом з мешканцями.

На квартиру накладено арешт. Обвинувальний акт щодо двох учасників схеми скеровано до суду. Матеріали щодо організатора шахрайства

виділені в окреме провадження.

Пресслужба Київської міської прокуратури