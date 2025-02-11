Шахраї просять у підприємців гроші від імені очільника Львівської ОВА

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Шахраї пишуть з підставного номера від імені начальника Лвівської обласної військової адміністрації Максима Козицького та просять гроші.

Про це він повідомив у соцмережах.

Козицький повідомив, що з даною ситуацією я вже звернувся до правоохоронних органів.

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