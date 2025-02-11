Шахраї просять у підприємців гроші від імені очільника Львівської ОВА

Шахраї пишуть з підставного номера від імені начальника Лвівської обласної військової адміністрації Максима Козицького та просять гроші.

Про це він повідомив у соцмережах.

«Увага, жителі Львівщини! Шахраї пишуть від мого імені з підставного номера та просять гроші. Офіційно заявляю: жодних фінансових зборів я не проводжу, а номер, з якого вам пишуть, мені не належить», – йдеться в повідомленні.

Козицький повідомив, що з даною ситуацією я вже звернувся до правоохоронних органів.