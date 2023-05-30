Шахраї привласнюють кошти громадян під приводом надання грошової допомоги від міжнародних організацій

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Один з поширених видів шахрайства  – пропозиція грошової допомоги начебто через застосунок Дія, від ООН, ЄС та інших міжнародних організацій, на яку можна натрапити в соціальних мережах та месенджерах.

Лише протягом минулого тижня потерпілими від такого виду шахрайств стали більше 20 волинян.  Потерпілі переходили за певним посиланням, вказаним у рекламі грошової допомоги, вводили комбінацію цифр,  дані своєї банківської картки, пароль та CCV-код (три цифри на звороті картки), після чого з їхньої власної картки були списані всі гроші.

запобігаємо шахрайствам разом: закликаємо припинити перераховувати кошти шахраям

Так зробила і 38-річна лучанка, яка перейшла за посиланням у соціальній мережі, щоб отримати грошову допомогу нібито через застосунок   Дія. Це оголошення вона знайшла у фейсбуці. В результаті – позбулась майже 10 тисяч гривень. У поліції закликають: якщо ви натрапили в соцмережах чи інтернеті на рекламу грошової допомоги від міжнародних організацій, ігноруйте та блокуйте її. Будь-яка соціальна допомога не призначається в соцмережах, а лише в державних соціальних органах, у ЦНАПі.

запобігаємо шахрайствам разом: закликаємо припинити перераховувати кошти шахраям

Старший оперуповноважений управління карного розшуку ГУНП у Волинській області Назарій Оксенюк радить: «У жодному разі не залишайте свої прізвище, ім’я, по батькові, паспортні дані і дані банківських карток на ресурсах, які пропонують таку допомогу. Якщо натрапили на повідомлення про неочікуваний виграш призу/грошей, також ігноруйте його. У вас намагаються виманити конфіденційні дані, аби вкрасти гроші з карток». Це підтверджує і директорка департаменту ЦНАП у м. Луцьку Лариса Карп’як. За словами посадовиці, у ЦНАПі чи в профільних підрозділах, які опікуються соціальним захистом населення, можна отримати всю необхідну інформацію про грошову допомогу, що чинна на цей час.

запобігаємо шахрайствам разом: закликаємо припинити перераховувати кошти шахраям

«Закликаємо перевіряти інформацію на сайтах офіційних державних органів. Для зручності радимо всім нашим відвідувачам, якщо в них є змога, встановити додаток Дія на мобільний пристрій, щоб слідкувати за оновленням інформації», – зауважила Лариса Карп’як.

Сектор комунікації поліції Волинської області

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