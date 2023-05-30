Шахраї привласнюють кошти громадян під приводом надання грошової допомоги від міжнародних організацій

Один з поширених видів шахрайства – пропозиція грошової допомоги начебто через застосунок Дія, від ООН, ЄС та інших міжнародних організацій, на яку можна натрапити в соціальних мережах та месенджерах.

Лише протягом минулого тижня потерпілими від такого виду шахрайств стали більше 20 волинян. Потерпілі переходили за певним посиланням, вказаним у рекламі грошової допомоги, вводили комбінацію цифр, дані своєї банківської картки, пароль та CCV-код (три цифри на звороті картки), після чого з їхньої власної картки були списані всі гроші.

Так зробила і 38-річна лучанка, яка перейшла за посиланням у соціальній мережі, щоб отримати грошову допомогу нібито через застосунок Дія. Це оголошення вона знайшла у фейсбуці. В результаті – позбулась майже 10 тисяч гривень. У поліції закликають: якщо ви натрапили в соцмережах чи інтернеті на рекламу грошової допомоги від міжнародних організацій, ігноруйте та блокуйте її. Будь-яка соціальна допомога не призначається в соцмережах, а лише в державних соціальних органах, у ЦНАПі.

Старший оперуповноважений управління карного розшуку ГУНП у Волинській області Назарій Оксенюк радить: «У жодному разі не залишайте свої прізвище, ім’я, по батькові, паспортні дані і дані банківських карток на ресурсах, які пропонують таку допомогу. Якщо натрапили на повідомлення про неочікуваний виграш призу/грошей, також ігноруйте його. У вас намагаються виманити конфіденційні дані, аби вкрасти гроші з карток». Це підтверджує і директорка департаменту ЦНАП у м. Луцьку Лариса Карп’як. За словами посадовиці, у ЦНАПі чи в профільних підрозділах, які опікуються соціальним захистом населення, можна отримати всю необхідну інформацію про грошову допомогу, що чинна на цей час.

«Закликаємо перевіряти інформацію на сайтах офіційних державних органів. Для зручності радимо всім нашим відвідувачам, якщо в них є змога, встановити додаток Дія на мобільний пристрій, щоб слідкувати за оновленням інформації», – зауважила Лариса Карп’як.

Сектор комунікації поліції Волинської області