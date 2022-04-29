Шахраї розсилають повідомлення нібито від ПриватБанку та Ощадбанку

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У повідомленнях зловмисники рекомендують перейти за наданим посиланням.

Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова повідомила про можливі шахрайські дії під виглядом повідомлень начебто від ПриватБанку та Ощадбанку.

Денісова повідомила про шахрайські повідомлення нібито від ПриватБанку та Ощадбанку

Фото: chudniv.news

“Під час здійснення парламентського контролю за додержанням законодавства про захист персональних даних виявлено факти направлення повідомлень начебто від ПриватБанку та Ощадбанку з електронних адрес [email protected], [email protected], [email protected]”, – йдеться у її телеграм-каналі.

У повідомленнях зловмисники рекомендують перейти за наданим посиланням, щоб оновити свої рахунки або переглянути деталі платежу.

“Щоб не стати жертвою шахраїв та зберегти свої кошти й персональні дані наполегливо закликаю уважно ставитись до отриманих повідомлень в умовах війни. У разі їх надходження – не відкривайте підозрілі посилання та не завантажуйте вкладені файли”, – зазначила обмудсмен.

Вона звернулася до Департаменту кіберполіції Національної поліції України з метою належної перевірки цієї інформації та вжиття необхідних заходів реагування.

“Якщо ваші права на приватність, захист персональних даних порушені, звертайтесь на гарячу лінію Уповноваженого 0-800-50-17-20 (безкоштовно, цілодобово)”, – додала Денісова.

Нагадаємо, в уряді повідомили, що шахраї виманюють в українців гроші через фейкові виплати від ООН. Для отримання «виплат» пропонують сплатити державне мито на фальшивому сайті[email protected]”,>  // LB.ua

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