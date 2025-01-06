Шахраї спочатку запропонували заробіток, а потім заволоділи коштами мешканців Сумщини

Минулої доби до територіальних підрозділів поліції області із заявою про шахрайство звернулося двоє громадян. Кожному із них невідомі пропонували заробити «легкі» гроші в мережі Інтернет.

Так, до Сумського районного управління поліції надійшло звернення від 38-річної місцевої жительки. Як розповіла потерпіла, шукаючи роботу, в месенджері «Телеграм», до неї з пропозицією звернулась невідома особа. Абонент запропонував заявниці додатковий заробіток в інтернеті, на що остання погодилась. За вказівками даної особи жінка перерахувала зі своєї банківської картки гроші на декілька банківських рахунків на загальну суму майже 108 тисяч гривень.

Крім того, до Охтирського районного відділу поліції звернулася 31-річна мешканка та повідомила про те, що в месенджері «Телеграм», незнайома особа запропонувала заявниці додатковий заробіток в онлайн мережі однієї з відомих торгових компаній. Потерпіла погодилася на пропозицію та за вказівками даної особи перерахувала зі своєї банківської картки на невідому банківську картку гроші в сумі більш як 40 тисяч гривень.

За даними фактами у поліції розпочаті кримінальні провадження за ст. 190 «Шахрайство» Кримінального кодексу України. Проводиться подальша перевірка за кожним зі звернень.

Поліція Сумщини рекомендує ретельно перевіряти кожну з таких пропозицій. Ніколи не надсилайте власні заощадження невідомим людям, які б пропозиції від них не лунали. Коли вас прохають спочатку перерахувати свої гроші для того, щоб щось заробити, знайте – так діють шахраї.

Відділ комунікації поліції Сумської області