Шахраї виманюють гроші у пенсіонерів, видаючи себе за працівників пенсійного фонду
До працівників територіальних підрозділів поліції почали надходити чимала кількість повідомлень про шахрайства вчиненні щодо жителів області.
Невідомі телефонують до краян та представляються працівниками пенсійного фонду. Вони розповідають, що у зв’язку з введеним воєнним станом в Україні відбувається перерахунок пенсій.
Громадяни одразу вірять, адже аферисти володіють їхніми особистим даними та адреси проживання. Вони просять здійснити перереєстрацію за допомогою мобільного телефону. Пенсіонери повідомляють реквізити своїх банківських рахунків , CVV-кодів, а також сповіщення які їм надходили в смс- повідомленнях. Як наслідок з електронних гаманців громадян зникали всі заощадження.
Поліцейські кіберполіції застерігають: не довіряти інформації, яку отримуєте від незнайомців! Ні в якому разі не слідуйте порадам чи вимогам шахраїв – не виконуйте їх вказівок, не розголошуйте будь-яку конфіденційну інформацію, не надавайте коди з смс-повідомлень. Тримайте в секреті три цифри на звороті картки, коди (одноразові паролі) банків та мобільних операторів.
У випадку, коли до вас телефонують під різними приводами, зателефонуйте на гарячі лінії установ, аби перевірити отриману інформацію.
Якщо ви все-таки потерпіли від рук невідомих, телефонуйте в поліцію за номером 0 (67) 673 65 69 або на лінію «102».
Поліція Тернопільської областіTweet