Шахраї видурили у волинян майже 500 тисяч гривень під приводом додаткового онлайн заробітку

Зловмисники надсилали заявникам у різні месенджери повідомлення із пропозицією додаткового онлайн заробітку. В повідомленнях зазначали, що робота легка, потрібно лише «лайкати» чи перепощувати інформацію в соціальних мережах. За такою схемою протягом вихідних потерпіло шестеро волинян.

Після погодження на заманливу пропозицію, шахраї роз’яснювали умови «легкого» заробітку. Потерпілий вкладає свої гроші, які потім повернуться із певним відсотком. Спочатку так все і відбувається, кошти повертаються разом із відсотками. Коли шахраї уже остаточно входили в довіру до потерпілих тоді і спрацьовувала схема. Гроші волиняни надсилали, але згодом не повертались ні вкладені кошти ні відсотки.

Вкотре застерігаємо, якщо до вас звернулися із схожими пропозиціями онлайн заробітків через месенджери, зокрема, із закордонних номерів, де перші цифри +1 (913), +92, +504 тощо, знайте – це шахраї.

Просимо громадян переказувати цю інформацію своїм рідним, друзям та знайомим, аби вберегти їх від шахрайських схем. Будьте обережні, бережіть себе та своїх близьких.

Сектор комунікації поліції Волинської області