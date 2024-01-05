Шахраї вигадали нову схему, використавши нещодавній обмін військовополоненими
Шахраї почали використовувати обмін військовополоненими, який відбувся 3 січня, як нагоду для наживи. Невідомі з профілів представляються ім’ям звільнених захисників, пропонують “інформацію”, а згодом починають вимагати гроші.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими.
“У соцмережах з’явилися профілі, які представляють себе звільненими з полону оборонцями, закликають звертатися і обіцяють надати інформацію начебто про тих військових, кого вони бачили в полоні. Згодом під різними приводами починають просити гроші”, – йдеться в повідомленні.
Як зауважують у штабі, на профілі можуть бути прикріплені фото та відео оборонців з “обміну 230” або фото- та відеоматеріали з інших подібних подій.
Українців закликали не вірити у подібні повідомлення та акцентували увагу на тому, що за даними сторінками приховуються шахраї.
“Будьте пильними і звертайтеся тільки до офіційних ресурсів Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими”, – закликали наостанок у повідомленні.
Російський фейк про обмін 3 січня
Варто зауважити, що у Росії поширюють фейк про даний обмін полоненими. Нібито російська сторона віддала Україні меншу кількість полонених, ніж отримала натомість, нібито в Україну повернулися лише 173 полонених.
Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки наголосив, що дана інформація є неправдивою, а на Батьківщину повернулися 230 осіб, серед яких 130 військовослужбовців, 55 нацгвардійців, 38 прикордонників, один поліцейський та шестеро цивільних.
Обмін полоненими 3 січня
3 січня між Україною та Росією пройшов найбільший обмін полоненими з початку повномасштабного вторгнення. Україні вдалося повернути додому 230 захисників
Цей обмін полоненими пройшов після тривалої паузи. Росія довго блокувала процес обміну. Зазначимо, що це вже 49-й обмін полоненими з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну та перший у 2024 році. Наразі Україні вдалося повернути додому 2828 захисників.