Шахраї вигадали нову схему, використавши нещодавній обмін військовополоненими

Шахраї почали використовувати обмін військовополоненими, який відбувся 3 січня, як нагоду для наживи. Невідомі з профілів представляються ім’ям звільнених захисників, пропонують “інформацію”, а згодом починають вимагати гроші.

“У соцмережах з’явилися профілі, які представляють себе звільненими з полону оборонцями, закликають звертатися і обіцяють надати інформацію начебто про тих військових, кого вони бачили в полоні. Згодом під різними приводами починають просити гроші”, – йдеться в повідомленні.

Як зауважують у штабі, на профілі можуть бути прикріплені фото та відео оборонців з “обміну 230” або фото- та відеоматеріали з інших подібних подій.

Українців закликали не вірити у подібні повідомлення та акцентували увагу на тому, що за даними сторінками приховуються шахраї.

“Будьте пильними і звертайтеся тільки до офіційних ресурсів Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими”, – закликали наостанок у повідомленні.

Російський фейк про обмін 3 січня

Варто зауважити, що у Росії поширюють фейк про даний обмін полоненими. Нібито російська сторона віддала Україні меншу кількість полонених, ніж отримала натомість, нібито в Україну повернулися лише 173 полонених.

Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки наголосив, що дана інформація є неправдивою, а на Батьківщину повернулися 230 осіб, серед яких 130 військовослужбовців, 55 нацгвардійців, 38 прикордонників, один поліцейський та шестеро цивільних.