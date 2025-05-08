Шахраї вигадали розслідування та ошукали жінку на 90 тисяч гривень 

Жінці старшого віку зателефонували невідомі і залякали, що проводять досудове розслідування відносно неї. Тож, нібито їй необхідно підтвердити джерела доходів. А для цього слід заощадження перерахувати на певний рахунок для подальшої перевірки. Таким чином, потерпіла втратила 90 тисяч гривень.

7 травня до відділення поліції № 3 Вознесенського райуправління звернулася 72-річна жителька Південноукраїнська та повідомила, що довірилась телефонним шахраям і втратила кошти. За даним фактом дізнавачі розпочали досудове розслідування за ч.1 ст. 190 Кримінального кодексу України «Шахрайство». Санкція статті передбачає до трьох років обмеження волі.

Шановні громадяни, будьте уважні та обережні під час телефонних розмов з незнайомцями. За допомогою офіційних джерел слід завжди перевіряти отриману інформацію. Ні в якому разі не здійснюйте перерахування коштів за вказівками незнайомців та на невідомі рахунки. Якщо все ж таки стали жертвою шахраїв – телефонуйте на спецлінію 102.

Відділ комунікації поліції Миколаївської області