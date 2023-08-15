Шахраї використовували фото очільника МОЗ для продажу неіснуючих ліків

Кіберполіцейські та слідчі Головного слідчого управління Нацполіції припинили діяльність шахраїв, які розповсюджували фейкову рекламу із зображенням Міністра охорони здоров’я України.

Поліцейські під процесуальним керівництвом Офісу Генерального прокурора та за сприяння Міністерства охорони здоров’я України викрили 24-річного мешканця Харківщини та його 26-річну спільницю. Зловмисники надавали онлайн-консультації потенційним покупцям та переконували їх придбати лікарські засоби за завищеними у кілька разів цінами. Проте замість лікарського засобу фігуранти продавали дієтичну добавку. Для цього чоловік створив та адміністрував декілька інтернет-ресурсів з продажу товару.

Також фігуранти запустили в соцмережах масштабну рекламну кампанію щодо продажу лікарських засобів у рамках реалізації неіснуючої програми Міністерства охорони здоров’я України за зниженими цінами. При цьому експлуатувалося змінене зображення очільника виконавчого органу з «лікарським засобом». Цільовою аудиторією фейкової реклами були передусім люди літнього віку, малозахищені верстви населення.

Поліцейські заблокували шахрайські ресурси та провели низку обшуків на території Харківської та Закарпатської областей. Вилучено понад 50 тисяч коробок з дієтичними добавками, комп’ютерну техніку та мобільні телефони, які використовувалися у злочинній діяльності.

Слідчі Головного слідчого управління Нацполіції відкрили кримінальне провадження за ч. 3 ст. 190 (Шахрайство) Кримінального кодексу України. Санкція статі передбачає до п’яти років позбавлення волі.

Тривають слідчі дії.

Департамент кіберполіції Національної поліції України